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'tan sakatlık açıklaması!

, sakatlıkları bulunan ve derbisinde takımda olup olmayacakları belirsizliğini koruyan Ljajic ve 'in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 21:22 Son Güncelleme: 16.7.2020 21:26 ABONE OL

Beşiktaş, sakatlıkları bulunan ve Fenerbahçe derbisinde takımda olup olmayacakları belirsizliğini koruyan Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama
4 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir.

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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