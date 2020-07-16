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Çizme’de Çalhanoğlu şov

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Çizme’de Çalhanoğlu şov
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının dün oynadığı ve 3-1 kazandığı Parma maçında yıldızlaştı. Milli futbolcu 1 gol, 2 asistle Milan'ı galibiyete taşıdı. İlk golde Kessie'ye asist yapan Çalhanoğlu, 2. golü atan Romagnoli'ye de pas veren isimdi. 77. dakikada ise bu kez kendisi sahneye çıktı ve fileleri havalandırıp geceye damgasını vurdu. Puanını 53 yapan Milan, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Bu sezon 33 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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Çizme’de Çalhanoğlu şov
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