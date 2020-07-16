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Demokrasi destanı

Başkanı Özdemir, 2016’da Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde demokrasi destanı yazdığını dile getirdi

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Demokrasi destanı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Terör örgütünün darbe girişimiyle karşı karşıya kalan milletimiz, dünyaya örnek bir liderlik sergileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde demokrasi destanı yazdı. Bu ülke; Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmeyi hedefleyen hainleri asla unutmayacaktır. Türkiye, şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi sayesinde dimdik ayaktadır ve karanlık geceyi aydınlatan tüm kahramanlarına minnettardır" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU:
BU ŞANLI BAYRAĞI HİÇBİR HAİN ODAĞIN EMELLERİNE YAR ETMEYECEĞİZ
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" adıyla başlatılan konvoya katılan motosikletçilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin darbecilerle mücadelenin ön saflarında yer aldığını söyledi. Kasapoğlu, "Milletimizin atalarında ve torunlarında olan bu asil ruh ilelebet devam edecek. Bu şanlı bayrağı hiçbir örgütün, hiçbir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz" diye konuştu.

'ÇANAKKALE ECDADININ TORUNLARI'
BASKETBOL FEDERASYONU: Demokrasi için meydanlara dökülen genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle milyonlar; kardeşliğimizin, birliğimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.
GÜREŞ FEDERASYONU: O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır.
BOKS FEDERASYONU: Milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kazandığı bu kahramanca zafer asla unutulmayacaktır.

'HİÇBİR LİDER O GÜCÜ SAĞLAYAMAZDI'
GALATASARAY'IN eski kalecisi Kerem İnan, darbe girişimini engellemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın payının büyük olduğunu söyledi. İnan, "Sayın Cumhurbaşkanı o kadar önemli bir lider ki, halk da onun arkasında durdu. Belki de hiçbir lider bu gücü o akşam sağlayamazdı" dedi.

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