Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Terör örgütünün darbe girişimiyle karşı karşıya kalan milletimiz, dünyaya örnek bir liderlik sergileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde demokrasi destanı yazdı.Türkiye, şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi sayesinde dimdik ayaktadır ve karanlık geceyi aydınlatan tüm kahramanlarına minnettardır" ifadelerini kullandı."15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" adıyla başlatılan konvoya katılan motosikletçilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin darbecilerle mücadelenin ön saflarında yer aldığını söyledi. Kasapoğlu, "Bu şanlı bayrağı hiçbir örgütün, hiçbir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz" diye konuştu.BASKETBOL FEDERASYONU: Demokrasi için meydanlara dökülen genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle milyonlar; kardeşliğimizin, birliğimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.GÜREŞ FEDERASYONU: O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır.BOKS FEDERASYONU: Milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kazandığı bu kahramanca zafer asla unutulmayacaktır.eski kalecisi Kerem İnan, darbe girişimini engellemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın payının büyük olduğunu söyledi. İnan,Belki de hiçbir lider bu gücü o akşam sağlayamazdı" dedi.