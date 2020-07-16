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Derbi isteği

Genç oyuncunun inançlı tavrı teknik heyeti memnun etti ancak verilen cevap, “Senin en iyisini yapacağını biliyoruz. Kadroyu taktiğe göre oluşturacağız” oldu.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Derbi isteği
Fenerbahçe teknik heyeti, Beşiktaş'la oynanacak sezonun son derbisini galibiyetle kapatmak için yoğun mesaide... Sivasspor maçıyla ligde ilk kez 11'de forma giyen Ömer Faruk Beyaz'dan sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik heyetin içini rahatlatan bir hamle geldi. 16 yaşındaki yıldız, "Ben hazırım. Beşiktaş'a karşı oynayabilirim" teklifini hocalarına sundu. Genç oyuncunun istekli ve inançlı duruşu teknik heyeti bir hayli memnun etti. Ömer'le yapılan konuşmada, "Potansiyeline inanıyoruz ve güveniyoruz. Beşiktaş maçında oynadığın takdirde en iyisini yapacağını biliyoruz. Sadece kadroyu kurarken taktiksel bir karar vereceğiz" denildi. Falette'in oynayabilecek durumda olması halinde Ömer Faruk'un yedek soyunması ağır basıyor.

YENİ SÖZLEŞME SEZON SONUNDA
YÖNETIM, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ömer Faruk'a yeni kontrat önerdi. 18 yaşından küçük olduğu için kararı verecek ailesi, sunulan 3 yıllık sözleşme için süre istedi. Yönetim de "Sezon sonuna kadar vaktiniz var. Rahat rahat düşünün" ifadesini kullandı.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
ÖMER Faruk'un daha uzun bir yolu var. Oynamak istemesi, hırs ve inancı olması çok güzel. Genç futbolcular genelde büyük maçların baskısından çekinirler. Bu duruşu göstermesi kendine olan güvenini de ortaya koyuyor. Teknik heyetin, rakibe göre kadro düşünmesi elbette önemli ama alternatif oyuncu, Ömer Faruk'tan daha mı yararlı olacak? Ya da öyleyse biz bugüne kadar neden göremedik! Bu da işin bir başka yönü.

ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
YERI geldikçe vurgularım, yetenekli bir genç futbolcuyu kazanmak için oynattığın takımın saha içinde günümüz futbolunun istediği ilkelere sahip bir oyun modeli olması lazım. Bu durumda genç oyuncu, hem gelişir hem de yapacakları hakkında fikir sahibi olursunuz. F.Bahçe'nin kadro yapısı benim bu görüşüme uygun değil. Son maçta gördüğüm Ömer Faruk da istekli olmasına rağmen istediklerini yapacak ortam bulamadı

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