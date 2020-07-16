Derbi isteği

Fenerbahçe teknik heyeti, Beşiktaş'la oynanacak sezonun son derbisini galibiyetle kapatmak için yoğun mesaide...Ömer Faruk Beyaz'dan sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik heyetin içini rahatlatan bir hamle geldi. 16 yaşındaki yıldız,teklifini hocalarına sundu. Genç oyuncunun istekli ve inançlı duruşu teknik heyeti bir hayli memnun etti. Ömer'le yapılan konuşmada,denildi. Falette'in oynayabilecek durumda olması halinde Ömer Faruk'un yedek soyunması ağır basıyor.YÖNETIM, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ömer Faruk'a yeni kontrat önerdi. 18 yaşından küçük olduğu için kararı verecek ailesi, sunulan 3 yıllık sözleşme için süre istedi. Yönetim deifadesini kullandı.ÖMER Faruk'un daha uzun bir yolu var. Oynamak istemesi, hırs ve inancı olması çok güzel. Genç futbolcular genelde büyük maçların baskısından çekinirler. Bu duruşu göstermesi kendine olan güvenini de ortaya koyuyor. Teknik heyetin, rakibe göre kadro düşünmesi elbette önemli amaYa da öyleyse biz bugüne kadar neden göremedik! Bu da işin bir başka yönü.YERI geldikçe vurgularım, yetenekli bir genç futbolcuyu kazanmak için oynattığın takımın saha içinde günümüz futbolunun istediği ilkelere sahip bir oyun modeli olması lazım. Bu durumda genç oyuncu, hem gelişir hem de yapacakları hakkında fikir sahibi olursunuz.Son maçta gördüğüm Ömer Faruk da istekli olmasına rağmen istediklerini yapacak ortam bulamadı