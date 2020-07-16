Derbide düdük Halil Umut Meler’in

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışı hem Avrupa bileti hem de düşme hattında oynanacak kritik karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-F.Bahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş, Meler'in yönettiği 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi elde ederken, F.Bahçe 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Evinde Kayserispor'u ağırlayacak olan ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Başakşehir'in mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak.
33. HAFTANIN HAKEMLERİ
CUMARTESİ
21.00
Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler
21.00
Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
PAZAR
21.00
Trabzonspor-İ.H.Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.00
M.Başakşehir-H.K.Kayserispor: Ali Şansalan
21.00
A.Alanyaspor-Y.Denizlispor: Fırat Aydınus
21.00
Ç.Rizespor-Y.Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00
Ankaragücü-F.T.Antalyaspor: Cüneyt Çakır
21.00
D.G.Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00
Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler