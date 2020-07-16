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maçı hangi kanalda? , saat kaçta?

’de mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ligde şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlerde şampiyonluk yolunda önemli kayıplar alan ligin 33. haftasında, evinde ’yle karşılaşmaya hazırlanıyor. 52 puanla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 39 puanla 10. sırada yer alan Göztepe, deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler maça ilişkin Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 23:47 Son Güncelleme: 16.7.2020 23:50 ABONE OL
Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Göztepe ne zaman, saat kaçta?

'in 33. haftasında ligde kötü gidişini sürdüren ile karşı karşıya geliyor. Ligde müsabakalar tüm hızıyla sürerken şampiyonluk yarışında kan kaybeden Galatasaray, Göztepe maçıyla kötü gidişi durdurmak istiyor. Diğer yandan bu önemli maçı izlemek ve heyecan dolu dakikaları yaşamak isteyen sporseverler Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 33. Hafta Galatasaray Göztepe karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;

Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Göztepe ne zaman, saat kaçta?

33. hafta maçı 18 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY'DA GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ KORONA VİRÜS TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Galatasaray'ın cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi oyuncular ve teknik ekibe yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33.haftasında Göztepe ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemizde bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Göztepe ne zaman, saat kaçta?

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Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Göztepe ne zaman, saat kaçta?
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