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İlk transfer sağdan geldi

, uzun süredir peşinde olduğu Norveçli sağ bek ile sözleşme yaptı. 3 yıllık anlaşılan 28 yaşındaki yıldız senelik 1 milyon Euro alacak

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
İlk transfer sağdan geldi
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcu Mariano ile yollarını ayıracak Galatasaray, yeni sağ bek konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Yunanistan ekibi Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. Olympiakos'un 700 bin Euro'luk yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki Norveçli futbolcu, Galatasaray'da 3 yıllık mukavele karşılığında toplam 3 milyon Euro maaş alacak. Bu sezon 46 resmi maçta forma giyen Omar, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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İlk transfer sağdan geldi
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