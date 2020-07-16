İlk transfer sağdan geldi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcu Mariano ile yollarını ayıracak Galatasaray, yeni sağ bek konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Yunanistan ekibi Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. Olympiakos'un 700 bin Euro'luk yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen
28 yaşındaki Norveçli futbolcu, Galatasaray'da 3 yıllık mukavele karşılığında toplam 3 milyon Euro maaş alacak.
Bu sezon 46 resmi maçta forma giyen Omar, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.