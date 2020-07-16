İndirim yapmadı gitti

Victor Ruiz, geçtiğimiz hafta siyahlı- beyazlı kulübe ihtarname çekmiş ve mart, nisan, mayıs aylarından kalan 540 bin Euro'luk alacağını istemişti. Yönetim, yıldız futbolcuya, "Pandemi sürecindeki aylarla ilgili hepinizden indirim talebimiz var." cevabını verdi. Bu talebi olumsuz karşılayan 31 yaşındaki savunmacı,dedi.Bu gelişmeler üzerine dün mukavelesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.Villarreal'den 2.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen İspanyol yıldız, 1.8 milyon Euro'ya imza atmıştı. Öte yandan Ruiz, haziran ve temmuz ayları için de ekstra maaş istedi.