İndirim yapmadı gitti

Victor Ruiz, geçtiğimiz hafta siyahlı- beyazlı kulübe ihtarname çekmiş ve mart, nisan, mayıs aylarından kalan 540 bin Euro'luk alacağını istemişti. Yönetim, yıldız futbolcuya, "Pandemi sürecindeki aylarla ilgili hepinizden indirim talebimiz var. Sen de bu 3 ay için indirim yap, paranı ligin bitiminde ödeyelim
" cevabını verdi. Bu talebi olumsuz karşılayan 31 yaşındaki savunmacı, "Alacağımın tamamını istiyorum. Ödemezseniz sözleşmemi feshederim"
dedi.
2.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Bu gelişmeler üzerine dün mukavelesini tek taraflı feshettiğini bildirdi. Siyah-beyazlı idareciler ise Karius'ta olduğu gibi "FIFA'da görüşürüz" resti çekerek Ruiz'e karşı ihtarname yolladı.
Villarreal'den 2.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen İspanyol yıldız, 1.8 milyon Euro'ya imza atmıştı. Öte yandan Ruiz, haziran ve temmuz ayları için de ekstra maaş istedi.