Kahramanlara selam olsun minnettarız

Bundan tam 4 yıl önce FETÖ'nün hain darbe girişiminde tüm Türkiye tek yumruk oldu. Halk; tankların, silahların karşısına vücudunu siper etti;Şehitlerin, gazilerin kanıyla yazılmış destanın yıldönümünde spor camiası, hep bir ağızdan,mesajı verdi. İşte bu mesajlardan bazıları:GALATASARAY: Vatanımızın birlik ve beraberliği içinbile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.BEŞİKTAŞ: Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları,ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.FENERBAHÇE: 3 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir.. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır.TRABZONSPOR: 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini engelleyerek bize 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan kahramanlarımıza selam olsun. Minnettarız.M. BAŞAKŞEHİR: 15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır.Kahraman Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.DEMİR GRUP SİVASSPOR: 15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz destanımız kutlu olsun.İ.H. KONYASPOR: Türkiye'nin en karanlık, en kanlı gecesinde, canları pahasına gecemizi ve geleceğimizi aydınlatan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla anıyoruz.Atletizm Federasyonu'nun Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu tüm kentlerde 30'ar atletin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan koşuya, Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Burak Yılmaz, Arda Turan, Cenk Tosun, Yunus Akgün, Harun Tekin ve birçok futbolcu sosyal medyada 15 Temmuz paylaşımında bulundu.