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Klopp: Kaçan rekoru önemsemiyorum

'de açık ara farkla şampiyon olan , en fazla puan alarak mutlu sona ulaşan takım olma şansını kaybetti. Deneyimli teknik adam Jürgen Klopp, bu durumu önemsemediğini ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 12:28 ABONE OL
Klopp: Kaçan rekoru önemsemiyorum

Liverpool, ligde dün Arsenal'a 2-1 kaybederek 93 puanda kaldı ve Manchester City'nin 2017-2018 sezonunda 100 puana ulaşarak kırdığı rekoru geçme şansını kaybetti.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendiren Klopp, "93 puandayız ve çok erken bir şampiyonluk yaşadık. 100 puan veya daha fazlasına ulaşamayacağız diye bundan olumsuz bir sonuç çıkaracak değilim. Futbolcular olağanüstü bir sezon geçirdiler ve kimse bunu onlardan çekip alamaz." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, ligde Chelsea ve Newcastle United ile oynayacakları son iki maçı kazanarak sezonu 99 puanla tamamlamak istediklerini kaydetti.

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Klopp: Kaçan rekoru önemsemiyorum
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