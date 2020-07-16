Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Liga'da şampiyon Real Madrid!

'da şampiyon !

Ligi'nin 37. haftasında sahasında Benzema'nın golleriyle Villarreal'i 2-1'lik skorla geçen , 'da 2020-2021 Sezonu'nun şampiyonu oldu.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 00:07 Son Güncelleme: 17.7.2020 00:24 ABONE OL
La Liga'da şampiyon Real Madrid

Ligin bitimine bir hafta kala sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 2-1 yenen 34. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid'in gollerini Fransız futbolcu Karim Benzema Dk. 29 ve Dk. 77 (penaltıdan) atarken, Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente İborra kaydetti.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

İkinci sırada kalan ise sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi. Osasuna 16. dakikada Jose Arnaiz ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın beraberlik golü 62. dakikada 'den geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+4'de Roberto Torres ile golü bulan Osasuna sahadan 2-1 galip ayrıldı.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala 86 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, 79 puanla ikinci sırada yer aldı.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

'nın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarındaki şampiyonu 'nın üstünlüğüne son veren , son olarak 2017-2017 sezonunda lig kupasını kazanmıştı.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

tarihinde 34. şampiyonluğunu ilan eden , müzesinde 26 lig kupası bulunan ezeli rakibi ile arasındaki farkı da açtı.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

Bu arada ve Marcelo, eflatun beyazlı formayla 22. kupalarını kazanarak kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı sürdürdü. Sergio Ramos ve Marcelo 5 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler , 3 Avrupa Süper Kupası, 4 Süper Kupası ve 2 kazandı.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık üç ay ara verilen , 28. hafta maçlarıyla 11 Haziran'da başlamıştı.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

Ligde 28. haftaya 'in 2 puan önünde lider olarak giren , bu avantajını koruyamamış ve liderliği 30. haftada Real Madrid'e kaptırmıştı.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

Santiago Bernabeu Stadı'nda tadilat yapan , Kovid-19 döneminde maçlarını kulüp tarihinde ilk kez A takım olarak Stadı'nda oynadı.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

Kulübü, Kovid-19'dan dolayı taraftarlarından sokakta toplu kutlama yapmamalarını istedi.

La Liga'da şampiyon Real Madrid

İŞTE REAL MADRİD'İN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları açıklandı! 2020 Liselere Geçiş Sistemi sınavı LGS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? MEB sonuç ekranı
LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için MEB tercih kılavuzu yayınlandı! LGS 2020 lise taban puanları ve kontenjanları
2020 LGS tercih kılavuzu ile taban puanları belli oldu mu? MEB ile Lise kontenjanları, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler
Son Dakika Haberi: LGS sonuçları ve tercih kılavuzu yayınlandı! 2020 E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi MEB.gov.tr ile LGS sınav sonuçları ve tercih kılavuzu sorgulama
Nitelikli okul tercihi için LGS baraj puanı kaç? LGS 2020'de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor?
SON DAKİKA HABERİ: NASA'dan burç açıklaması geldi! Güncel burçlar değişti mi? İşte burçların yeni tarihleri...
LGS 2020 tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden tercih yapılır? LGS 2020 tercih kılavuzu robotu yayınlandı mı?
YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı?
LGS 2020 sonuçları nereden öğrenilir, hangi siteden ve nasıl bakılır? LGS sonuçları öğrenme ve MEB ekranı ile sonuç sorgulama
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan nitelikli okullar hangileri? LGS il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri listesi 2020
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
La Liga'da şampiyon Real Madrid!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA