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Şampiyonlar Ligi şansını sürdürdü

36. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını devam ettirdi.

AA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 01:04 ABONE OL
Manchester United Şampiyonlar Ligi şansını sürdürdü

İngiltere Premier Lig 36. hafta karşılaşmasında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını devam ettirdi.

Selhurst Park Stadı'nda Crystal Palace'a konuk olan Manchester United, maçın ilk yarısını Marcus Rashford'un 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester United, 78. dakikada Anthony Martial'ın attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 62'ye çıkartırken, Crystal Palace 42 puanda kaldı.

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Manchester United Şampiyonlar Ligi şansını sürdürdü
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