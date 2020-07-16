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: Allah bize şansı versin

Akhisarspor Teknik Direktörü , 'e doğrudan yükselmek istediklerini ancak önlerinde bulunan Erzurumspor ile Demispor'un puan kaybetmesi gerektiğini ifade etti. Vural, hafta sonu oynanacak kritik maçlar öncesinde, "Allah bize şansı versin." dedi.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 17:33 ABONE OL
Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin

TFF 1. Lig'de son haftaya 57 puanla dördüncü sırada giren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın Fatih Terim döneminde İzlanda'yı Selçuk İnan'ın frikik golüyle 1-0 yenerek, Kazakistan'ın da Letonya karşısında galibiyet almasının ardından 2016 Avrupa Şampiyonası'na gitmesine gönderme yaptı.

"ALLAH BİZE FATİH TERİM ŞANSI VERSİN"
Deneyimli teknik Adam Yılmaz Vural, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde, Erzurumspor kaybeder, Adana Demirspor puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize Fatih Terim şansı versin." dedi.

Yılmaz Vural: Ömrümüz play-off oynamakla geçiyor

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Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin
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