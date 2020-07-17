Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı!

Bu sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrılan ve adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, sarı kırmızılı takım ile anlaşamayınca sezonun kalan kısmını kulüpsüz geçirdi. La Liga ekibi Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Arda Turan'ın ismi sezon sonunun yaklaşması ile tekrar Galatasaray ile anılmaya başlandı. Bu transfer ile ilgili Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı iddia edildi ancak sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamayla böyle bir toplantının gerçekleşmediğini bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir.



Bu açıklama üzerine Arda Turan'dan da flaş bir paylaşım geldi. Arda Turan, kişisel Instagram hesabından Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir anı paylaşarak "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadelerini kullandı kullandı.

"Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaştı!"