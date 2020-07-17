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maçı hangi kanalda? Başakşehir Kayserispor ne zaman, saat kaçta?

’de mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ligde şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlerde şampiyonluk yarışının en avantajlı adaylarından ligin 33. haftasında, sahasında ’la bir araya gelecek. 66 puanla ligin ilk sırasında yer alan Başakşehir, 32 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor karşısında 3 puanın sahibi olarak avantajlı gidişini sürdürmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler maça ilişkin , saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte maçın detayları…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 20:55 ABONE OL
Başakşehir Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Kayserispor ne zaman, saat kaçta?

'in 33. haftasında ligin zirvesinde yer alarak şampiyonluğun en avantajlı adayı olan sahasında 'u konuk edecek. İkinci sıradaki güçlü rakibi Trabzonspor'la arasında 4 puanlık fark bulunan İstanbul ekibi, Kayserispor karşısında 3 puanın sahibi olmak ve şampiyonluk yolundaki avantajını devam ettirmek istiyor. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikalara dahil olmak isteyen sporseverler , saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 33. Hafta Başakşehir Kayserispor karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;

Başakşehir Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Kayserispor ne zaman, saat kaçta?

33. hafta maçı 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR YARIN KAMPA GİRECEK

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman orta ve şut çalışmasıyla erdi.

Turuncu lacivertli takım yarın saat 19.30'da yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

SÜPER LİG'İN 33ÜNCÜ HAFTASINDA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

GALATASARAY

SAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, Donk

CEZALI: Yok


GÖZTEPE

SAKAT: Halil, Serdar, Beto*

CEZALI: Yok

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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

SAKAT: Diarra

CEZALI: Yok


KASIMPAŞA

SAKAT: Sarlija Koita

CEZALI: Yok

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ÇAYKUR RİZESPOR

SAKAT: Abarhoun, Umar, Diomande

CEZALI: Yok


BTCTURK YENİ MALATYASPOR

SAKAT: Eren

CEZALI: Yok

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Başakşehir Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Kayserispor ne zaman, saat kaçta?


TRABZONSPOR

SAKAT: Yok

CEZALI: Sosa


İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

SAKAT: Volkan, Milosevic, Hurtado

CEZALI: Miya

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ANKARAGÜCÜ

SAKAT: Yok

CEZALI:Orgill


FRAPORT TAV ANTALYASPOR

SAKAT: Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, Fredy

CEZALI: Yok

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DEMİR GRUP SİVASSPOR

SAKAT: Ziya, Barış*

CEZALI: Samassa


GENÇLERBİRLİĞİ

SAKAT: Nadir, Sefa, Yasin, Ömer Alper, Ayite, Fabricio*, Sio*

CEZALI: Yok

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BEŞİKTAŞ

SAKAT: Douglas

CEZALI: Nkoudou

KADRODA YER ALAMAYACAK: Ljajic, Umut,


FENERBAHÇE

SAKAT: Falette, Mehmet, Tolgay, Mevlüt

CEZALI: Yok

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MEDİPOL

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok


HES KABLO

SAKAT: Yok

CEZALI: Angelo, Mensah

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AYTEMİZ ALANYASPOR

SAKAT: Djalma

CEZALI: Ceyhun


YUKATEL DENİZLİSPOR

SAKAT: Tolgahan, Lopes

CEZALI: Yok

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Başakşehir Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Kayserispor ne zaman, saat kaçta?
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