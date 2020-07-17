Başakşehir Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Kayserispor ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 33. haftasında ligin zirvesinde yer alarak şampiyonluğun en avantajlı adayı olan Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İkinci sıradaki güçlü rakibi Trabzonspor'la arasında 4 puanlık fark bulunan İstanbul ekibi, Kayserispor karşısında 3 puanın sahibi olmak ve şampiyonluk yolundaki avantajını devam ettirmek istiyor. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikalara dahil olmak isteyen sporseverler Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 33. Hafta Başakşehir Kayserispor karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;