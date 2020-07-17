Başakşehir Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Kayserispor ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 33. haftasında ligin zirvesinde yer alarak şampiyonluğun en avantajlı adayı olan Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İkinci sıradaki güçlü rakibi Trabzonspor'la arasında 4 puanlık fark bulunan İstanbul ekibi, Kayserispor karşısında 3 puanın sahibi olmak ve şampiyonluk yolundaki avantajını devam ettirmek istiyor. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikalara dahil olmak isteyen sporseverler Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.
Süper Lig 33. Hafta Başakşehir Kayserispor karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;
Süper Lig 33. hafta Başakşehir Kayserispor maçı 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman orta ve şut çalışmasıyla erdi.
Turuncu lacivertli takım yarın saat 19.30'da yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
GALATASARAY
SAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, Donk
CEZALI: Yok
GÖZTEPE
SAKAT: Halil, Serdar, Beto*
CEZALI: Yok
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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
SAKAT: Diarra
CEZALI: Yok
KASIMPAŞA
SAKAT: Sarlija Koita
CEZALI: Yok
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ÇAYKUR RİZESPOR
SAKAT: Abarhoun, Umar, Diomande
CEZALI: Yok
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
SAKAT: Eren
CEZALI: Yok
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TRABZONSPOR
SAKAT: Yok
CEZALI: Sosa
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
SAKAT: Volkan, Milosevic, Hurtado
CEZALI: Miya
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ANKARAGÜCÜ
SAKAT: Yok
CEZALI:Orgill
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
SAKAT: Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, Fredy
CEZALI: Yok
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
SAKAT: Ziya, Barış*
CEZALI: Samassa
GENÇLERBİRLİĞİ
SAKAT: Nadir, Sefa, Yasin, Ömer Alper, Ayite, Fabricio*, Sio*
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
SAKAT: Douglas
CEZALI: Nkoudou
KADRODA YER ALAMAYACAK: Ljajic, Umut,
FENERBAHÇE
SAKAT: Falette, Mehmet, Tolgay, Mevlüt
CEZALI: Yok
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
HES KABLO KAYSERİSPOR
SAKAT: Yok
CEZALI: Angelo, Mensah
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AYTEMİZ ALANYASPOR
SAKAT: Djalma
CEZALI: Ceyhun
YUKATEL DENİZLİSPOR
SAKAT: Tolgahan, Lopes
CEZALI: Yok