Feghouli'den Galatasaray'a şok talep!

'un dün "Benden para kazanamazsınız'' manşetini attığı Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli'de de sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağlayan benzer bir gelişme yaşandı. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'daki sonunu hazırlayan Feghouli, 10 gün önce yönetim tarafından satış listesine koyuldu ve Cezayirli yıldızamesajı iletildi.kendisine bonservis ödeyecek takım bulamadı. Feghouli için istekli olan Katar kulüpleri,3 milyon 850 bin Euro garanti ücretle Falcao'dan sonra en çok kazanan isim olan yıldız futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.