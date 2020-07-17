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‘Ben buradayım onların hepsi kaçtı!’

Futbolda şike davasında 9 yıl sonra usul yargılaması başladı. eski Başkanı beraatini istedi. Dava 6 Kasım tarihine ertelendi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
‘Ben buradayım onların hepsi kaçtı!’
Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında, şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine başlandı. Yıldırım mahkemede verdiği ifadede, "Fransa'dan özel uçak tutarak buraya geldim, suçsuz olduğum için korkmadan geldim. Onlar ise kaçıyor, hepsi vatan haini. Bu dava sadece Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu şike davası da değildir. FETÖ terör örgütünün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme ayrıca; Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve yeni duruşmanın da 6 Kasım 2020 saat 10.00'a ertelenmesine hükmetti. Davaya destek amacıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler de katıldı.

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‘Ben buradayım onların hepsi kaçtı!’
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