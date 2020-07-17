Beşiktaş ve Galatasaray'a Serdar Dursun'dan kötü haber!

Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak yabancı sınırlaması nedeniyle Galatasaray ve Beşiktaş, transferde yerli oyunculara yönelmişti.

Hücum bölgesine takviye planlayan iki ekip de Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'ta forma giyen Türk asıllı Alman forvet Serdar Dursun'u gündemine almıştı.

Darmstadt Kulübünün sportif direktörü Carsten Wehlmann, Dursun'un geleceğiyle ilgili Kicker'a flaş açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü nedeniyle futbol piyasasının krize girdiğini ancak bu nedenle bile olsa golcü futbolcuyu düşük maliyete göndermeyeceklerini belirten Wehlmann, "Serdar'ın iki sezondur gösterdiği performans, kalitesini ortaya koyuyor. Salgın nedeniyle futbol ekonomisi daraldı ancak bu bizim Serdar'ı hediye edeceğimiz anlamına gelmiyor. Düşük teklifleri kabul etmeyeceğiz" dedi.

Serdar Dursun için Dominick Drexler örneğini veren Alman direktör, "O da aynı yaştaydı, benzer bir performansı vardı ve Kiel'den Midtjylland'a 2 milyon 500 bin euro'ya transfer olmuştu. Serdar için kapımızı çalan kulüpler, bu transferin ucuza biteceğini sanmasın" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Darmstadt 98 formasıyla çıktığı 36 maçta 19 gol kaydeden Serdar Dursun'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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