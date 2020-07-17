Çare gençler!

Değişen yabancı kuralına itiraz eden ilk kulüp olan Galatasaray buna rağmen B planını hazırladı. İki sezon sonra başlayacak ilk 11'de altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu, sarı-kırmızılı kulüpte sorun olarak görülmüyor.Boluspor'da yetişen 2001 doğumlu 10 numara Erkan Süer sezon içinde altyapıya transfer edildi.Ayrıca sezonu Tarsus İY'de kiralık geçiren 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı.U19 Takımı ile 13 maça çıkarken 10 gol kaydetti.Tarsus forması ile 26 maçta 9 gol, 1 asist ile oynadı.A.Gücü maçında G.Saray kaptanı olarak sahadaydı.Genç sol bek U19 takımı ile 26 maça çıktı.Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık'ı kadroda düşünmeyen G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Jimmy Durmaz'a bir şans daha verilmesi gündemde. Orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen Jimmy, ilk 11'de 3 yerli zorunluluğunun geçerli olacağı yeni sezonda kulübenin jokeri olarak görülüyor.G.Saray'da kaptan Selçuk İnan'ın durumu da merak konusu… Sezon sonunda kontratı bitecek olan 35 yaşındaki oyuncu, 30 Nisan'da SABAH'a verdiği özel röportajda "Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar" diyerek devam sinyalleri vermişti. Deneyimli oyuncu önce G.Saray'ı bekleyecek...Süper Lig'de Avrupa bileti için mücadele eden G.Saray, Göztepe maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Fatih Terim yönetimindeki taktik ağırlıklı antrenmanda dar alanda pas çalışması da gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar yarın 21.00'de oynanacak Göztepe maçı için bugün akşam idmanı sonrasında tesislerde kampa girecek.