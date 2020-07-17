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Çare gençler!

Alt yapıya alınan Erkan, Tarsus’ta kiralık oynayan Ali Yavuz’un yanı sıra genç takımlarda forma giyen Işık Kaan ve Süleyman Luş yeni kadro planlamasında önemli rol oynayacak

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Çare gençler!
Değişen yabancı kuralına itiraz eden ilk kulüp olan Galatasaray buna rağmen B planını hazırladı. İki sezon sonra başlayacak ilk 11'de altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu, sarı-kırmızılı kulüpte sorun olarak görülmüyor. Florya'daki akademiye güvenen Galatasaray, geleceğe yönelik önemli hamleler yaptı. Boluspor'da yetişen 2001 doğumlu 10 numara Erkan Süer sezon içinde altyapıya transfer edildi. Erkan yeni sezonda A Takım'la idmanlara çıkacak. Ayrıca sezonu Tarsus İY'de kiralık geçiren 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Galatasaray U-19 Takımı'nın 1.86 boyundaki stoperi Işık Kaan Arslan ve 2001 doğumlu sol beki Süleyman Luş da, Emin Bayram gibi A Takım'a dahil edilecekler ve Fatih Terim'den formayı kapmaya çalışacaklar.

ERKAN SÜER
U19 Takımı ile 13 maça çıkarken 10 gol kaydetti.

ALİ YAVUZ KOL
Tarsus forması ile 26 maçta 9 gol, 1 asist ile oynadı.

EMİN BAYRAM
A.Gücü maçında G.Saray kaptanı olarak sahadaydı.

SÜLEYMAN LUŞ
Genç sol bek U19 takımı ile 26 maça çıktı.

JİMMY BU KEZ 'DURSUN!'
Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık'ı kadroda düşünmeyen G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Jimmy Durmaz'a bir şans daha verilmesi gündemde. Orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen Jimmy, ilk 11'de 3 yerli zorunluluğunun geçerli olacağı yeni sezonda kulübenin jokeri olarak görülüyor. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu, Türk pasaportu nedeniyle yerli sayılıyor.

KAPTAN VEDA ETMEK İSTEMİYOR
G.Saray'da kaptan Selçuk İnan'ın durumu da merak konusu… Sezon sonunda kontratı bitecek olan 35 yaşındaki oyuncu, 30 Nisan'da SABAH'a verdiği özel röportajda "Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar" diyerek devam sinyalleri vermişti. Deneyimli oyuncu önce G.Saray'ı bekleyecek...

TERİM'DEN TAKTİK HAZIRLIK
Süper Lig'de Avrupa bileti için mücadele eden G.Saray, Göztepe maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Fatih Terim yönetimindeki taktik ağırlıklı antrenmanda dar alanda pas çalışması da gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar yarın 21.00'de oynanacak Göztepe maçı için bugün akşam idmanı sonrasında tesislerde kampa girecek.

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