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'den Deportivo forması giyen 'a veto!

Teknik Direktörü , sarı kırmızılı formayla 180 maça çıkan Aslan'ın eski yıldızı 'ın transferini veto etti. Yıldız isim İspanya'da Deportivo forması giyiyor.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:47 Son Güncelleme: 17.7.2020 16:48 ABONE OL
Fatih Terim'den Deportivo forması giyen Emre Çolak'a veto!

Galatasaray'da Emre Çolak'ın takıma geri dönmesine Fatih Terim'den olumsuz cevap geldiği öğrenildi.

İspanyol ekibi Deportivo ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan milli futbolcunun menajeri aracığıyla Galatasaray'a haber yolladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Emre Çolak boş sözleşmeye imza atacağını söylemesine rağmen yönetimin Fatih Terim'i ikna edemediği ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Emre Çolak iyi bir oyuncu ama kafamdaki oyun kurgusunda düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.

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Fatih Terim'den Deportivo forması giyen Emre Çolak'a veto!
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