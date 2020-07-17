Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Göztepe ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Süper Lig'in 33. haftasında ligde kötü gidişini sürdüren Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ligde müsabakalar tüm hızıyla sürerken şampiyonluk yarışında kan kaybeden Galatasaray, Göztepe maçıyla kötü gidişi durdurmak istiyor. Diğer yandan bu önemli maçı izlemek ve heyecan dolu dakikaları yaşamak isteyen sporseverler Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 33. Hafta Galatasaray Göztepe karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;