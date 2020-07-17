Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Göztepe ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Süper Lig'in 33. haftasında ligde kötü gidişini sürdüren Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ligde müsabakalar tüm hızıyla sürerken şampiyonluk yarışında kan kaybeden Galatasaray, Göztepe maçıyla kötü gidişi durdurmak istiyor. Diğer yandan bu önemli maçı izlemek ve heyecan dolu dakikaları yaşamak isteyen sporseverler Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.
Süper Lig 33. Hafta Galatasaray Göztepe karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;
Süper Lig 33. hafta Galatasaray Göztepe maçı 18 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Galatasaray'ın cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi oyuncular ve teknik ekibe yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33.haftasında Göztepe ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemizde bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."