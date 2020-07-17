Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

Tecrübeli oyuncu, 1-0 kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası, "Şu an için bir şey yok. 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar Beşiktaş için mücadele edeceğim" diyerek kafalarda soru işareti yaratmıştı. İddiaya göre şu anki sözleşmesinden 1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan'a Siyah-Beyazlı yönetim, ilk görüşmede bonuslarla birlikte çok düşük bir ücret teklif etti.