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transferinde flaş gelişme!

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ bek için eski takımı devreye girmişti. Geleceği merak konusu olan milli futbolcunun transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği isim için Beşiktaş'ta harekete geçti ve yıldız futbolcu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Gökhan Gönül transferinde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:31 Son Güncelleme: 17.7.2020 09:34 ABONE OL
Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan için devreye girmişti.

Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

Sarı-lacivertliler Isla'nın takımdan ayrılmasının ardından Gökhan transferinde ısrarcı olmuş ve yıldız futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katabilmek için girişimlerini sıklaştırmıştı.

Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

'nin hamlesine 'tan da karşılık geldi. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

KARTAL TEKLİFİ ARTTIRDI

'nin de peşinde olduğu 'e, 'ın ilk başta çok düşük bir rakam önerdiği, daha sonra ise söz konusu teklifi senelik 800 bin Euro'ya çıkardığı bildirildi. 35 yaşındaki sağ bekin ise son kararını sezon sonunda vereceğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ün, geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda… 35 yaşına gelmesine rağmen hâlâ performans anlamında gayet iyi durumda olan Gökhan için 'nin de devreye girdiği öğrenilmişti.

Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

Tecrübeli oyuncu, 1-0 kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası, "Şu an için bir şey yok. 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar için mücadele edeceğim" diyerek kafalarda soru işareti yaratmıştı. İddiaya göre şu anki sözleşmesinden 1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan'a Siyah-Beyazlı yönetim, ilk görüşmede bonuslarla birlikte çok düşük bir ücret teklif etti.

Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

Bu teklife çok şaşıran Gökhan'a daha sonra yönetimin 1+1 yıl için 800 bin Euro'luk bir kontrat sunduğu bildirildi. Bir tarafta Sarı- Lacivertliler'in de ilgisi sebebiyle kendisi için en iyi seçimi yapmak isteyen yıldız futbolcunun, yönetimine, "Sezon bitsin, sonra daha rahat kafayla oturur, konuşuruz" mesajını gönderdiği öne sürüldü.

Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

Kara Kartal'ın, yeni yabancı kuralı sebebiyle de Gökhan gibi değerli bir ismi tutmak için elinden geleni yapacağı gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)

Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!

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Gökhan Gönül transferinde flaş gelişme!
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