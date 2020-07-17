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: Pes etmeyeceğiz

, evindeki Konya maçına kilitlenirken , “Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz
Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 3 maçını da kazanamayan ve toplam 6 puan bırakan bordo-mavililerde hedef bu seriyi Konya maçı ile birlikte tersine çevirmek. Medipol Başakşehir'in küme düşme hattındaki Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek olan Karadeniz ekibi, Konyaspor'u devirip şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak istiyor. Son maçlardaki puan kayıplarıyla yara alan Hüseyin Çimşir'in talebeleri, Pazar günü 21.00'deki karşılaşmada yeniden kendini bulmak hedefinde. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularını sakin kalmaları yönünde uyarırken, "Henüz biten bir şey yok. Biz elimizden gelen mücadeleyi gösterelim. Son düdüğe kadar pes etmeyelim. Her an her şey değişebilir" mesajını verdi.

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Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz
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