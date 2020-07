Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz

Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 3 maçını da kazanamayan ve toplam 6 puan bırakan bordo-mavililerde hedef bu seriyi Konya maçı ile birlikte tersine çevirmek. Medipol Başakşehir'in küme düşme hattındaki Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek olan Karadeniz ekibi, Konyaspor'u devirip şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak istiyor.Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularını sakin kalmaları yönünde uyarırken, "Henüz biten bir şey yok.Son düdüğe kadar pes etmeyelim. Her an her şey değişebilir" mesajını verdi.