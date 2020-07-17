Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedina Zidane, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her zaman ayrı ve özel ama La Liga şampiyonu olmak mükemmel bir şey. Çünkü İspanyol ligi çok zorlu, büyük bir mücadele gerektiriyor. Lig daha zorlu." dedi.