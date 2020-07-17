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'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

1. Futbol Ligi'nde () 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Ligin bitimine bir hafta kala sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid 34. lig şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından kupasını alan eflatun-beyazlılarda geceye yıldız futbolcunun kupa törenindeki davranışları damga vurdu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:59 Son Güncelleme: 17.7.2020 10:03 ABONE OL
Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

, 'nın 37. haftasında Villarreal'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 34. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

İkinci sıradaki Barcelona, sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi. Arnaiz'in golüne Messi frikikten cevap verdi. Osasuna, 75. dakikada Enric'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Osasuna'ya galibiyeti getiren golü 90+4'te Roberto Torres attı.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

, pandemi arasından sonra çıktığı 10 maçta da hiç geriye düşmedi ve bu 10 maçta sadece 4 gol yiyerek inanılmaz bir seri yakaladı.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

Zinedine Zidane, teknik direktörü olarak ikinci kez lig şampiyonluğu yaşadı. Fransız efsane, Real Madrid'in başında 11. kupasını kazandı.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

KUPAYI KALDIRDILAR

Tarihinde ilk defa A takım maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayan 'de "şampiyonlar 34" yazılı tişört giyen futbolcular, hazırlanan standın önünde kupayı kaldırarak birbirlerini tebrik etti.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

Teknik Direktörü Zinedina Zidane, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her zaman ayrı ve özel ama şampiyonu olmak mükemmel bir şey. Çünkü İspanyol ligi çok zorlu, büyük bir mücadele gerektiriyor. Lig daha zorlu." dedi.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

Futbolcularını kutlayan, büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu ifade eden Zidane, "Profesyonel kariyerim açısından benim için bugün en iyi günlerden biri. Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz." şeklinde konuştu.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

CIBELES MEYDANINDA KUTLAMA OLMADI

Bu arada Kulübünün çağrısı ve Madrid Belediyesinin önlemleriyle alışık olunan Real Madrid taraftarlarının Cibeles Meydanı'ndaki kupa kutlaması bu kez olmadı.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

Meydanın çevresinde görevlendirilen 300 kadar polis memuru, çok az sayıda da olsa Cibeles'e yaklaşmaya çalışan taraftarların toplanmasını önledi.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

ŞAMPİYONLUĞUN ÖNÜNE GEÇTİ

Geceye damga vuran olay ise futbolcuların şampiyonluk kupasıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdiği anlarda yaşandı.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

GARETH BALE OLAY OLDU

ile yıldızı barışmayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gareth Bale'in kutlamalardaki isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

SEVİNMEMEK İÇİN UĞRAŞTI

Birçok şampiyonluk fotoğrafında yer almayan Gareth Bale, adeta sevinmemek ve sevinirken görüntü vermemek adına özel çaba sarf etti.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

ELİNİ DAHİ KALDIRMADI

Özellikle 'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, yıldız futbolcunun, tüm takım arkadaşları coşkuyla sevinirken yalnızca gülümsediği ve bazı bölümlerde elini dahi kaldırmadığı görüldü.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu görüntünü sosyal medyada yayılmasının ardından Gareth Bale'i eleştiren taraftarları, deneyimli oyuncunun Barcelona taraftarı gibi davrandığı yönünde iğneleyici yorumlar yaptı.

Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

KULÜBEDE UYUMUŞTU

'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Gareth Bale, Alaves maçında bir kez daha olay olmuştu. Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, Real Madrid'in değişiklik hakkının dolmasının ardından koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne geçirerek uyumuştu.

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Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi
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