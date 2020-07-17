Real Madrid'in şampiyonluğunun önüne geçen olay! Yıldız futbolcu sevinmedi

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 37. haftasında Villarreal'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 34. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.
İkinci sıradaki Barcelona, sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi. Arnaiz'in golüne Messi frikikten cevap verdi. Osasuna, 75. dakikada Enric'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Osasuna'ya galibiyeti getiren golü 90+4'te Roberto Torres attı.
Real Madrid, pandemi arasından sonra çıktığı 10 maçta da hiç geriye düşmedi ve bu 10 maçta sadece 4 gol yiyerek inanılmaz bir seri yakaladı.
Zinedine Zidane, Real Madrid teknik direktörü olarak ikinci kez lig şampiyonluğu yaşadı. Fransız efsane, Real Madrid'in başında 11. kupasını kazandı.
KUPAYI KALDIRDILAR
Tarihinde ilk defa A takım maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid'de "şampiyonlar 34" yazılı tişört giyen futbolcular, hazırlanan standın önünde kupayı kaldırarak birbirlerini tebrik etti.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedina Zidane, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her zaman ayrı ve özel ama La Liga şampiyonu olmak mükemmel bir şey. Çünkü İspanyol ligi çok zorlu, büyük bir mücadele gerektiriyor. Lig daha zorlu." dedi.
Futbolcularını kutlayan, büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu ifade eden Zidane, "Profesyonel kariyerim açısından benim için bugün en iyi günlerden biri. Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz." şeklinde konuştu.
CIBELES MEYDANINDA KUTLAMA OLMADI
Bu arada Real Madrid Kulübünün çağrısı ve Madrid Belediyesinin önlemleriyle alışık olunan Real Madrid taraftarlarının Cibeles Meydanı'ndaki kupa kutlaması bu kez olmadı.
Meydanın çevresinde görevlendirilen 300 kadar polis memuru, çok az sayıda da olsa Cibeles'e yaklaşmaya çalışan taraftarların toplanmasını önledi.
ŞAMPİYONLUĞUN ÖNÜNE GEÇTİ
Geceye damga vuran olay ise futbolcuların şampiyonluk kupasıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdiği anlarda yaşandı.
GARETH BALE OLAY OLDU
Real Madrid ile yıldızı barışmayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gareth Bale'in kutlamalardaki isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
SEVİNMEMEK İÇİN UĞRAŞTI
Birçok şampiyonluk fotoğrafında yer almayan Gareth Bale, adeta sevinmemek ve sevinirken görüntü vermemek adına özel çaba sarf etti.
ELİNİ DAHİ KALDIRMADI
Özellikle Real Madrid'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, yıldız futbolcunun, tüm takım arkadaşları coşkuyla sevinirken yalnızca gülümsediği ve bazı bölümlerde elini dahi kaldırmadığı görüldü.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Bu görüntünü sosyal medyada yayılmasının ardından Gareth Bale'i eleştiren Real Madrid taraftarları, deneyimli oyuncunun Barcelona taraftarı gibi davrandığı yönünde iğneleyici yorumlar yaptı.
KULÜBEDE UYUMUŞTU
Real Madrid'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Gareth Bale, Alaves maçında bir kez daha olay olmuştu. Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, Real Madrid'in değişiklik hakkının dolmasının ardından koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne geçirerek uyumuştu.