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Serbest kal bize gel

, Galatasaraylı için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan oyuncusu olan 28 yaşındaki orta saha, beklerken yüzde 15'lik indirim talebiyle karşı karşıya kaldı. 6 aydır maaş alamadığı için de ayrılmaya sıcak bakıyor

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Serbest kal bize gel Ömer Bayram
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir performans ortaya koyan ancak karşılığını alamayan Ömer Bayram sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı. 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor. F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.

10 NUMARA SORU İŞARETİ
Fenerbahçe, pazar günkü Beşiktaş maçı öncesi Falette'i bekliyor… Fransız oyuncu takıma dönerse herkes kendi bölgesine geçecek. Sarılacivertlilerin kalesinde Altay olacak. Geri dörtlü Dirar, Serdar, Falette, Hasan'dan oluşacak. Orta alanda Ozan ve Gustavo, sağda Deniz, solda Ferdi, en uçta da Muriqi görev yapacak. 10 numara pozisyonu için ise net karar verilmedi. Kaptan Emre, Jailson veya Zajc derbide görev alacak üçüncü orta saha olacak

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Serbest kal bize gel Ömer Bayram
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