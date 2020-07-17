Serbest kal bize gel Ömer Bayram

Fenerbahçe,Galatasaray'a birçalım daha atmaya hazırlanıyor.Sarı-kırmızılı takımda başarılıbir performans ortaya koyan ancakkarşılığını alamayan Ömer Bayramsarı-lacivertlilerin radarına girdi.Yeni dönemde FenerbahçeFutbol Direktörü olacakEmre Belözoğlu, 28 yaşındakiorta saha için ilk yoklamayıyaptı.zambeklerken yüzde 15 indirim talep edilince,ayrılığı düşünmeye başladı.Galatasaray'da bu sezon30 Haziran2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncubeklentilerinin karşılanmamasınınyanı sıra 6 aydır da maaş alamadığıiçin son maçlarda suskunluğuile dikkat çekiyor. F.Bahçe'ninoyuncuya,dediğiöğrenildi.Fenerbahçe, pazar günkü Beşiktaş maçı öncesi Falette'i bekliyor… Fransız oyuncu takıma dönerse herkes kendi bölgesine geçecek. Sarılacivertlilerin kalesinde Altay olacak. Geri dörtlü Dirar, Serdar, Falette, Hasan'dan oluşacak. Orta alanda Ozan ve Gustavo, sağda Deniz, solda Ferdi, en uçta da Muriqi görev yapacak. 10 numara pozisyonu için ise net karar verilmedi. Kaptan Emre, Jailson veya Zajc derbide görev alacak üçüncü orta saha olacak