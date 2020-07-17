Serbest kal bize gel Ömer Bayram

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra
Galatasaray'a bir
çalım daha atmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı takımda başarılı
bir performans ortaya koyan ancak
karşılığını alamayan Ömer Bayram
sarı-lacivertlilerin radarına girdi.
Yeni dönemde Fenerbahçe
Futbol Direktörü olacak
Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki
orta saha için ilk yoklamayı
yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer,
zam
beklerken yüzde 15 indirim talep edilince,
ayrılığı düşünmeye başladı.
BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı.
30 Haziran
2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu
beklentilerinin karşılanmamasının
yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı
için son maçlarda suskunluğu
ile dikkat çekiyor. F.Bahçe'nin
oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın"
dediği
öğrenildi.
10 NUMARA SORU İŞARETİ
Fenerbahçe, pazar günkü Beşiktaş maçı öncesi Falette'i bekliyor… Fransız oyuncu takıma dönerse herkes kendi bölgesine geçecek. Sarılacivertlilerin kalesinde Altay olacak. Geri dörtlü Dirar, Serdar, Falette, Hasan'dan oluşacak. Orta alanda Ozan ve Gustavo, sağda Deniz, solda Ferdi, en uçta da Muriqi görev yapacak. 10 numara pozisyonu için ise net karar verilmedi. Kaptan Emre, Jailson veya Zajc derbide görev alacak üçüncü orta saha olacak