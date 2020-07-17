Fenerbahçe anlaştı Trabzonspor devreye girdi! Sinan Gümüş...

Fenerbahçe, devre arasında Antalyaspor'a gelen ve performansıyla alkış alan Sinan Gümüş transferini mayıs ayında yaptığı görüşmelerle noktalamıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon kanat rotasyonunda önemli bir parça olarak gördükleri Sinan için kulübüTFF'nin resmiyete dökmeye hazırlandığı yeni yabancı kararı işleri değiştirdi.Futbolcu ve menajeri de yeni bir sözleşme için bir süre bekleyip talipleri görme kararı aldı.