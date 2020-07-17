Sokağa özel dökülmeden sevinin

Şampiyonluk kadar kümede kalma yolunda da önem taşıyan maçlar, taraftara Koronavirüs salgınını unutturuyor.meydanlarda sosyal mesafenin unutulduğu görüntüler akıllara "Bu durum salgını artırır mı?" sorusunu getirdi. Konuyu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye sorduk. İşte Özlü'nün uyarıları"Taraftarlar kutlamaları önlemlere uygun yapmalı.Sokaklara döküldükleri zaman yapılan çalışmaların da kıymeti kalmıyor.Taraftarların sorumluluk sahibi olması, önümüzdeki sezonun da seyircili oynanıp oynanmayacağını belirleyecek.Tribüne dönmek istiyorlarsa sokağa dökülmemeleri gerek.Yoğun bakım ve entübe hasta sayısı gibi değerlere de bakmamız gerekiyor."