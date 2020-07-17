TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçları A Spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanını şifresiz olarak tüm Türkiye ile paylaşan A Spor, bir dev hizmete daha imza attı. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'un, 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarını naklen yayınlayacağı açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Antalya'da oynanacak 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı. Aynı saatte başlayan müsabakalar ise dönüşümlü olarak ekranlara gelecek.