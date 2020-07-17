Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 33. haftasında ligin en güçlü şampiyonluk adayı olan Trabzonspor evinde Konyasporu konuk etmeye hazırlanıyor. İlk sıradaki rakibi Başakşehir'le arasında 4 puan olan bordo-mavili ekip Konyaspor karşısında 3 puanı kazanarak farkı 1'e indirmek istiyor. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikalara dahil olmak isteyen sporseverler Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.
Süper Lig 33. Hafta Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;
Süper Lig 33. hafta Trabzonspor Konyaspor maçı 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
TRABZONSPOR, KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.