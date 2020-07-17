Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 33. haftasında ligin en güçlü şampiyonluk adayı olan Trabzonspor evinde Konyasporu konuk etmeye hazırlanıyor. İlk sıradaki rakibi Başakşehir'le arasında 4 puan olan bordo-mavili ekip Konyaspor karşısında 3 puanı kazanarak farkı 1'e indirmek istiyor. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikalara dahil olmak isteyen sporseverler Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 33. Hafta Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;