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maçı hangi kanalda? Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta?

’de mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ligde şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlerde şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından ligin 33. haftasında, sahasında ’la bir araya gelecek. 62 puanla 2. sırada yer alan karadeniz fırtınası, 33 puanla 14. sırada yer alan Konyaspor, karşısında 3 puanın sahibi olarak avantajını devam ettirmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler maça ilişkin , saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte maçın detayları…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 20:36 Son Güncelleme: 17.7.2020 20:39 ABONE OL
Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta?

'in 33. haftasında ligin en güçlü şampiyonluk adayı olan evinde Konyasporu konuk etmeye hazırlanıyor. İlk sıradaki rakibi Başakşehir'le arasında 4 puan olan bordo-mavili ekip karşısında 3 puanı kazanarak farkı 1'e indirmek istiyor. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikalara dahil olmak isteyen sporseverler , saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 33. Hafta Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;

Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta?

33. hafta maçı 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR, KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta?
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Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta?
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