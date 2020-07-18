2. ve 3. Lig play-off maçları A Spor‘da

Futbolseverlere müjde! A Spor, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yapılacak play-off maçlarını yayınlayacak.
Türkiye'yi ekranlara kilitleyecek
mücadeleler nefes kesecek. 20 Temmuz'da
saat 20.00'de başlayacak Manisa FK-İnegöl
ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe ile saat
22.00'de başlayacak Ankara Demir-Sakarya
ve Kastamonu-Tuzla maçları dönüşümlü
olarak A Spor'da izlenecek. 3. Lig'de 21 Temmuz'da
Erzincan-Hopa, Aksaray-Buca, 22 Temmuz'da
Derince-Karşıyaka, Turgutlu-Erok, 23 Temmuz'da
Soma-Muğla ve Pazar-Nevşehir maçları oynanacak.