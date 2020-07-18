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2. ve 3. Lig play-off maçları A Spor‘da

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
2. ve 3. Lig play-off maçları A Spor‘da
Futbolseverlere müjde! A Spor, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yapılacak play-off maçlarını yayınlayacak. Türkiye'yi ekranlara kilitleyecek mücadeleler nefes kesecek. 20 Temmuz'da saat 20.00'de başlayacak Manisa FK-İnegöl ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe ile saat 22.00'de başlayacak Ankara Demir-Sakarya ve Kastamonu-Tuzla maçları dönüşümlü olarak A Spor'da izlenecek. 3. Lig'de 21 Temmuz'da Erzincan-Hopa, Aksaray-Buca, 22 Temmuz'da Derince-Karşıyaka, Turgutlu-Erok, 23 Temmuz'da Soma-Muğla ve Pazar-Nevşehir maçları oynanacak.
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2. ve 3. Lig play-off maçları A Spor‘da
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