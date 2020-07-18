Adem ‘Büyük’tür Falcao ve Andone

Sezon başında 3. forvet olarak transfer edilen Adem Büyük, Göztepe maçıyla birlikte ligde 25. kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. Adem ligde Falcao ve Andone'nin toplamı kadar karşılaşmaya çıkmış olacak. 6 milyon Euro kazanan Falcao, ligde 16 maça çıkarken 4 haftadır sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Kolombiyalı golcü gibi uzun süreli sakatlık problemi yaşayan yedeği Andone de ligde 9 maçta 2 gol atabildi. Andone'nin kiralama bedeli ile birlikte maliyeti 3.2 milyon Euro'yu buldu.



SUDAN UCUZA TRANSFER!

Sudan ucuz transfer Adem Büyük ise sadece Club Brugge'e attığı golle 3.5 milyon TL'lik yıllık ücretini fazlasıyla çıkardı. Süper Lig'de 10'u ilk 11'de olmak üzere 24 maçta süre alan Adem, 7 kez ağları sarstı. Düşük maliyeti ile takımına maksimum katkıyı sağlayan 32 yaşındaki forvet, Falcao-Andone ikilisinin başarısızlığını net şekilde gözler önüne serdi.



'BURADA KALACAĞIM'

SABAH Spor dün Ömer Bayram'a F.Bahçe'den gelen teklifi okuyucularına duyurup gündemi de sarsmıştı. Emre Belözoğlu, G.Saray'dan bir süredir parasını alamadığı iddia edilen Ömer Bayram'a "Serbest kal bize gel" teklifi yapmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun bu öneriye "Teklifinize teşekkür ederim ama ben Galatasaray'da kalacağım" yanıtı verdiği ortaya çıktı.



GALATASARAY'IN KONUĞU GÖZTEPE

Üst üste yaşadığı kayıplarla Avrupa yarışında geriye düşen G.Saray, bugün Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 21.00'de başlayacak ve Koray Gençerler'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den ekranlara gelecek. Sakatlıklarla boğuşan G.Saray'da bu hafta Donk'un oynaması bekleniyor. Geçen hafta ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Hollandalı oyuncunun yerine Emin Bayram sahaya çıkmış ve kaptanlık pazubandını da takmıştı.



TEK FİRE GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri olan PSG ve Club Brugge'ün ardından Real Madrid de ligde şampiyonluğunu ilan etti. PSG ve Real Madrid'e 2 maçta da yenilen sarı-kırmızılılar, Club Brugge'le iki kez berabere kalsa da grupta sonuncu olmuştu. Şampiyon olamayan tek takım da Aslan oldu...