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'ın derbisi için kadrosu belli oldu!

'in 33. haftasında ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Avrupa kupalarına katılma hakkı açısından son derece önemli olan derbi öncesi, siyah beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 21:24 ABONE OL
Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi için kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile önemli bir mücadeleye çıkan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte, geçtiğimiz hafta sakatlıkları nedeniyle Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Burak Yılmaz ve Boateng, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edildi. Cezası bulunan N'Koudou'nun yanı sıra sezonu kapatan Adem Ljajic ve Umut Nayir kadroda yer almadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 20 kişilik maç kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.


Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi için kadrosu belli oldu!
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