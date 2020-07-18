Bu iş daha bitmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir oyuncularını kritik Konyaspor maçına motive etmek için çalışıyor. Şampiyonluk mücadelesinin daha bitmediğini vurgulayan Çimşir, "Biz kazanıp, rakibimizi bekleyelim. Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi hiç bırakmayalım" diye konuştu.Trabzonspor Yönetim Kurulu, yerli ve yabancı yıldızlarına gelen transfer tekliflerini sezon sonunda değerlendirmeye alacak. Yönetim ayrıca Konyaspor maçından önce yapacağı toplantı ile de gelecek sezonun planlamasını masaya yatıracak. Yönetimde çoğunluğun kadroyu koruma yanlısı olduğu ancak bazı yöneticilerin oyunculara gelecek tekliflerin büyüklüğüne göre hareket etme isteğinde olduğu belirtildi.