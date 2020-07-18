Burak’tan tek başına kamp!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sağ alt baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle Malatya'da takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilmek için yoğun mesai yapıyor.35 yaşındaki futbolcu, önce masaj yaptırıyor, ardından tedavi görüyor. Kaptan, 18.00'deki takım idmanıyla birlikte fizyoterapist eşliğinde toplu ve topsuz çalışmalarını sürdürüyor.Sağlık ekibi de akşam saat 20.00'de evinin yolunu tutan Burak içinGolcü oyuncu, yakın çevresiyle sohbetlerinde "Derbiyi kazanmamız gerekiyor. Ligi üçüncü bitirmemiz lazım.Ne pahasına olursa olsun oynamalıyım" ifadelerini kullanarak düşüncelerini dile getiriyor. Bu arada Burak, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 30 derbide ilk golü atan taraf sadece 3 kez yenildi.Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 14'ünü kazanırken 2'sini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.