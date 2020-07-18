Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor!

CANLI | 'e çıkacak ikinci takım belli oluyor!

1. Lig'in 34. haftasında büyük heyecan yaşanıyor. Saat 17.30'da başlayan maçların sonucuna göre Hatayspor'un ardından 'e çıkacak ikinci takım belli olacak. Öte yandan play-off'a kalacak 4 takım da şekillenecek. Ligde ikinci sırada yer alan Erzurumspor, Süper Lig'e en yakın takım konumunda. Bugünkü maçlar öncesinde Erzurumspor 59, 58, Akhisarspor 57, ise 56 puanda. Tüm maçların canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 17:30 Son Güncelleme: 18.7.2020 17:31 ABONE OL
CANLI | Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor!

Geçtiğimiz hafta TFF 1. Lig'de şampiyon olan Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. 34. hafta mücadeleleri sonrasında ise hem Süper Lig'e ikinci bileti alan ekip hem de play-off eşleşmeleri belli olacak.

Ligde ikinci sırada bulunan BB Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u yenmesi durumunda diğer maçların skoruna bakmaksızın gelecek yıl Süper Lig'de mücadele etmeyi garantileyecek.

Erzurumspor'un puan kaybetmesi durumunda ise 58 puanlı Adana Demirspor, 57 puanlı Akhisarspor ve 56 puanlı Bursaspor'dan biri Süper Lig'e yükselecek.

Öte yandan Karagümrük veya Altay'dan biri de alınacak sonuçlara göre play-off'a kalacak son takım olacak.

HAFTANIN PROGRAMI...

Giresunspor - Altay
BB Erzurumspor - Ümraniyespor
Hatayspor - Bursaspor
Karagümrük - Adanaspor
Akhisarspor - Keçiörengücü
Adana Demirspor - İstanbulspor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA