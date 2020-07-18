CANLI | Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor!

Geçtiğimiz hafta TFF 1. Lig'de şampiyon olan Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. 34. hafta mücadeleleri sonrasında ise hem Süper Lig'e ikinci bileti alan ekip hem de play-off eşleşmeleri belli olacak.

Ligde ikinci sırada bulunan BB Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u yenmesi durumunda diğer maçların skoruna bakmaksızın gelecek yıl Süper Lig'de mücadele etmeyi garantileyecek.

Erzurumspor'un puan kaybetmesi durumunda ise 58 puanlı Adana Demirspor, 57 puanlı Akhisarspor ve 56 puanlı Bursaspor'dan biri Süper Lig'e yükselecek.

Öte yandan Karagümrük veya Altay'dan biri de alınacak sonuçlara göre play-off'a kalacak son takım olacak.

HAFTANIN PROGRAMI...

Giresunspor - Altay

BB Erzurumspor - Ümraniyespor

Hatayspor - Bursaspor

Karagümrük - Adanaspor

Akhisarspor - Keçiörengücü

Adana Demirspor - İstanbulspor