Fatih Terim Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pandemi sonrası yeniden başlayan ligde yaşadıkları şanssızlıklara dikkat çekti.



İşte Terim'in sözleri

Geriye dönüp baktığımda kazanamadığımız maçlar ve bu maçlarda başımıza gelenlere inanmak çok güç. Özellikle ikinci yarıda domine ettiğimiz maçlarda bile başımıza çok hadise geldi.



Gülerek söylüyorum, benim de, Galatasaray'ın da istatistiğinde bunlar yok. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Ayak kırılıyor, öteki ayak kırılmadan beter oluyor.



Sadece fiziksel değil, mental olarak da hasar aldık diyebiliriz. Biz de Göztepe gibiyiz. Pandemi sonrası Göztepe ile maç kazanamayan 2 takımdan biriyiz. Ümit ederim iyi bir maç olur, kazanırız.



Bu krizi, yönetebildiğimiz kadar doğru yönetmek, en önemli vazifemiz.



Kalan 2 maçımızı da kazanarak ligi bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz.

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