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'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

'in 33. hafta karşılaşmasında , sahasında 'yi konuk edecek. Eksiklerin can sıktığı sarı-kırmızılılarda 'in nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusuydu. Tecrübeli teknik adam, onca eksiğin yanında bir yıldızını daha oynatmama kararı aldı. İşte detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 13:04 Son Güncelleme: 18.7.2020 13:05 ABONE OL
Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

'de bugün iki sarı-kırmızılı takım karşı karşıya geliyor. , 21.00'de başlayacak ve Koray Gençerler'in yöneteceği mücadelede 'yi konuk edecek.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

İki takımın da en önemli özelliği corona virüsü sonrasında bir türlü konsantre olamamaları. Salgın sonrası yeniden start alan ligde Cimbom da Göz-Göz de sadece 2'şer puan toplayabildiler.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

Bu 6 maçta Aslan 6 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. ise aynı dönemde 9 gol kaydetti. 15 gol yedi.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

8 haftadır kazanamayan da 6 maçtır 3 puana uzanamayan de bugün galibiyet alarak hasretlerine son vermek istiyorlar. İki takım arasında 'de oynanan sezonun ilk hafta maçını 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

FALCAO VE LEMINA YOK

Aslan'da maçında ile Mario Lemina yine kadroda olmayacak. bu iki oyuncusu için "Kalan 2 haftada bizle olacaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

Ayrıca sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ile Florin Andone de bu mücadelede yerlerini alamayacak.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

4 FUTBOLCU SARI SINIRINDA

Cimbom'da karşılaşması öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı- kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, , Younes ve bugün kart görmeleri halinde son hafta karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

FEGHOULI BİLMECESİ

Sarı-kırmızılılarda 'nin kırmızı kart cezası bitti. Ancak pandemi döneminde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği belirtilen Cezayirli futbolcunun durumu belirsiz.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

Ancak teknik direktör 'in hem kulübe ihtarname çekmesi hem de karşılaşmasındaki disiplinsiz tavrı nedeniyle yıldız isme forma vermeyeceği öğrenildi.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

Galatasaray: Okan, Mariano, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Emre, , Ömer, Adem

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı

Göztepe: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Mossoro

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı
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Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi 11'den çıkardı
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