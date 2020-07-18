Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Paris Saint Germain!

Gelecek sezon savunmayı güçlendirmek adına Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı Todibo'ya talip çıktı.

Sezonu Schalke 04'te kiralık geçiren 20 yaşındaki savunmacı için Fransız devi Paris Saint Germain'in devreye girdiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ YAZ DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ

Aktarılan bilgilere göre 20 yaşındaki savunmacı için geçtiğimiz yaz Paris Saint Germain devreye girmişti ancak oyuncu, Katalan kulübünü tercih etmişti.

FENERBAHÇE DEVREDE

Öte yandan Paris Saint Germain ile beraber Fenerbahçe'nin oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtilirken, Todibo'nun henüz konuya dair karar vermediği ifade edildi.

Jean-Clair Todibo, bu sezon toplamda 13 maça çıkmış ve 664 dakika sahada kalmıştı.