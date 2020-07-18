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'nin transferdeki rakibi !

'de gelecek sezon için çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, birçok yıldız ile görüşme halinde. Kanarya'nın transfer hedeflerinden birisi de 'ydu. 'lı yıldız için Fenerbahçe ile birlikte de devrede.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 12:12 ABONE OL
Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Paris Saint Germain!

Gelecek sezon savunmayı güçlendirmek adına Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı Todibo'ya talip çıktı.

Sezonu Schalke 04'te kiralık geçiren 20 yaşındaki savunmacı için Fransız devi Paris Saint Germain'in devreye girdiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ YAZ DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ
Aktarılan bilgilere göre 20 yaşındaki savunmacı için geçtiğimiz yaz Paris Saint Germain devreye girmişti ancak oyuncu, Katalan kulübünü tercih etmişti.

FENERBAHÇE DEVREDE
Öte yandan Paris Saint Germain ile beraber Fenerbahçe'nin oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtilirken, Todibo'nun henüz konuya dair karar vermediği ifade edildi.

Jean-Clair Todibo, bu sezon toplamda 13 maça çıkmış ve 664 dakika sahada kalmıştı.

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Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Paris Saint Germain!
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