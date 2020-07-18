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'ye yıldız golcü! Menajeri açıkladı

sezonunu en hareketli geçirecek takım olması beklenen 'de, flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Forvet bölgesine Vedat Muriqi'nin yanına bir takviye daha yapmak isteyen Kanarya, gözünü Rus yıldıza dikmişti. Golcü ismin menajeri de Fenerbahçe'yi doğruldadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 08:19 Son Güncelleme: 18.7.2020 08:22 ABONE OL
Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Menajeri açıkladı

Gelecek sezon forveti güçlendirmek isteyen 'nin hedefindeki isimlerden birisi de Artem Dzyba'ydı... Zenit'te forma giyen Rus golcünün menajeri Alexander Manyakov, sarı-lacivertli takımın ilgisini doğruladı.

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Menajeri açıkladı

Manyakov, "'nin, 'ya ilgisi var. Dzyuba'yı zaten anlatmama gerek yok. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu. Ancak kariyerine 'de devam etme isteğine sıcak baktığını zannetmiyorum. Tabi teklifler ve zaman farklılık gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Menajeri açıkladı

SÖZLEŞMESİ 31 TEMMUZ'DA BİTİYOR

Yönetimin, Zenit'le de yeni kontrat için görüşen Dzyuba için çabasını sürdürdüğü ve oyuncuyu ikna etmesi halinde bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı. Dzyuba 2018 yılında oynanan -Rusya milli maçında da bir gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Menajeri açıkladı

1.96 boyundaki 'nın Zenit'le sözleşmesi 31 Temmuz'da biteceği için transferi gerçekleşirse bonservis bedeli ödenmeyecek. bu yüzden Rus golcü için ısrarcı...

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Menajeri açıkladı

MİLLİ TAKIMDA 24 GOLÜ VAR

Rus 'nda 42 kez oynayan ve 24 gol atan Dzyuba, 1.96 boyu ile hem hava toplarında hem de yerden oldukça güçlü ve etkili bir forvet olarak biliniyor. Tecrübeli oyuncu, kulüp kariyerinde Zenit, , Rostov ve Tula takımlarında 149 gol+89 asist üretti. (Fotomaç)

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Menajeri açıkladı
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Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Menajeri açıkladı
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