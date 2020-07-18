Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Menajeri açıkladı

SÖZLEŞMESİ 31 TEMMUZ'DA BİTİYOR

Yönetimin, Zenit'le de yeni kontrat için görüşen Dzyuba için çabasını sürdürdüğü ve oyuncuyu ikna etmesi halinde bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı. Dzyuba 2018 yılında oynanan Türkiye-Rusya milli maçında da bir gol kaydetmişti.