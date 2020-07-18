Galatasaray - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Ligde 8 maçtır 3 puana hasret olan sarı-kırmızılı ekip, TT Stadı'nda kazanarak hem kötü seriyi sonlandırmak hem de Avrupa iddiasını son haftaya taşımak istiyor. İzmir temsilcisi ise orta sıralarda bulunuyor.

Mücadele öncesinde Fatih Terim'in öğrencileri 52, İlhan Palut'un talebeleri ise 39 puanda. Saat 21.00'de başlayacak olan Galatasaray-Göztepe maçını Koray Gençerler yönetecek. Müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem.



Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni.

FALCAO VE LEMINA YİNE YOK...

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

SON 8 MAÇINI KAZANAMADI...

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü'ne mağlup oldu.