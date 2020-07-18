Galatasaray'a penaltı şoku! 1 dakikada 2 tane...

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırladı. Mücadele, 0-0 devam ederken Galatasaray ikinci yarının hemen başında Feghouli'ye yapılan hareket sonrası 49. dakikada penaltı atışı kullandı. Topun başına geçen Adem Büyük'ün atışını Göztepe kalecisi Beto çıkardı. Ancak atıştan hemen önce kale çizgisini terk eden Beto, hakem Koray Gençerler tarafından sarı kartla cezalandırıldı ve atış tekrar edildi.



İkinci penaltının başına geçen isim ise sarı kırmızılı takımın Faslı yıldızı Belhanda oldu. Belhanda, topu üst direkten dışarı gönderdi ve Galatasaray 1 dakika içinde 2 penaltıdan yararlanamamış oldu. Öte yandan Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltı atışından yararlanamadı.

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