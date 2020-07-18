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'a yıldız isimden şok! "Paramı almadan maça çıkmam"

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda beklenenden uzak bir performans sergileyen , corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda da zor günler geçirirken şok üstüne şok yaşıyor. Yabancı futbolcular kulübe ihtarname göndermeye başlarken, teknik direktör 'in gözdesi olan isimse "Paramı almadan maça çıkmam" dedi.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 10:31 Son Güncelleme: 18.7.2020 10:34 ABONE OL
Galatasaray'a yıldız isimden şok! Paramı almadan maça çıkmam

'da futbolcuların çok uzun süredir para alamadığı ortaya çıktı. Yerli oyuncularının tamamının 7 aydır, bazı yabancı futbolcuların ise 3 aydır hesaplarına para yatmadığı bildirildi.

Galatasaray'a yıldız isimden şok! Paramı almadan maça çıkmam

Başta olmak üzere bazı yabancıların para alması ise, diğer futbolcuların rahatsızlığı daha da arttırdı.

Galatasaray'a yıldız isimden şok! Paramı almadan maça çıkmam

Hollandalı oyuncu 'un da Ankaragücü maçına parasını alamadığı için çıkmadığı ifade edildi. 2. Başkan Abdurrahhim Albayrak'ın da araya girmesi sorunu çözmedi.

Galatasaray'a yıldız isimden şok! Paramı almadan maça çıkmam

TRANSFERLERİ ETKİLEYECEK Mİ!

Donk'un maçına da çıkmama ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre yaşanan maddi sıkıntının transfer çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.

Galatasaray'a yıldız isimden şok! Paramı almadan maça çıkmam
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Galatasaray'a yıldız isimden şok! "Paramı almadan maça çıkmam"
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