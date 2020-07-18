Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, evinde Kasımpaş ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep ile Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 21.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Muhammet

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Gohou

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı 21:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK PANDEMİNİN ARDINDAN YENİLMEDİ

Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı.

KASIMPAŞA DA ÇIKIŞTA

Ligin 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa ise daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren Kasımpaşa, 23 puan toplayarak düşme hattından kurtuldu.