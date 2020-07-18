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İngiliz golcü 'a! Müjdeli haber geldi

Mevcut sezonda forvet bölgesinden istediği verimi alamayan , Falcao ve Andone'yi sakatlıklarından dolayı neredeyse hiç kullanamamıştı. Bu doğrultuda yeni bir golcü için arayışlara geçen Galatasaray'a, 'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 08:33 Son Güncelleme: 18.7.2020 08:37 ABONE OL
İngiliz golcü Galatasaray'a! Müjdeli haber geldi

Aslan bu sezon forvet hattından istediği verimi alamadı. ve Florin Andone sürekli sakatlandığı için bu bölgeye güvenebileceği bir isim arıyor.

İngiliz golcü Galatasaray'a! Müjdeli haber geldi

Sarı-kırmızılı scout ekibinin olumlu rapor verdiği için ciddi adımlar attı. ile kontratı sona eren 30 yaşındaki forvet oyuncusu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti.

İngiliz golcü Galatasaray'a! Müjdeli haber geldi

Bunun üzerine Rangers ve Celtic de hemen devreye girmişti. Ancak Aslan'ın teklifinin iki İskoç ekibinden yüksek olduğu kaydedildi.

İngiliz golcü Galatasaray'a! Müjdeli haber geldi

22 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

geçtiğimiz dönemlerinde takımın ana parçalarını kadroya geç katmakla eleştiriliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim bu kez elini çabuk tutuyor.

İngiliz golcü Galatasaray'a! Müjdeli haber geldi

Cimbom, transferini bir an önce imza aşamasına getirmeyi hedefliyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon 'te 22 karşılaşmada boy gösterdi.

İngiliz golcü Galatasaray'a! Müjdeli haber geldi

11 defa ağları sarsarken 1 de asist yaptı. Güçlü ve süratli yapısıyla bilinen Taylor, Charlton'ın son 2 sezonda en skorer ismi. (Fotomaç)

İngiliz golcü Galatasaray'a! Müjdeli haber geldi
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İngiliz golcü Galatasaray'a! Müjdeli haber geldi
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