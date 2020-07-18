Kadına şiddete dur de!

Kulüpler Birliği Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıylabaşlığıyla dev bir projeye imza attı. Her yıl binlerce kadının sadece fiziksel değil zihinsel olarak da karşı karşıya kaldığı şiddete kamuoyunun dikkatini çekmek için Süper Lig'de 18 takım kaptanı ekran karşısına geçerek kamu spotu hazırladı. Kulüplerin sosyal medya hesaplarından aynı anda yayınladıkları videolarda,mesajları verdiler.projesiyle tüm takım taraftarlarının da sürece dahil edilmesi ve toplumun mücadeleye tam destek sağlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçmesinde Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk de aktif rol oynadı.