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Lille'de corona virüsü şoku! 3 futbolcu...

ve 'in formasını giydiği Lille'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Fransız temsilcisinde forma giyen , ve 'nın corona virüse yakalandığını duyuruldu.

AA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 23:14 Son Güncelleme: 18.7.2020 23:17 ABONE OL
Lille'de corona virüsü şoku! 3 futbolcu...

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de 3 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Mouscron'a karşı 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, Renato Sanches, Jonathan Ikone ve Jonathan Bamba'nın corona virüse yakalandığını duyurdu.

Galtier, ülkesi Portekiz'de bulunan Sanches'in seyahat izni alıp Fransa'ya dönebilmesi için iki testinin negatif çıkması gerektiğini ifade etti.

Ikone ve Bamba'nın hastalıklarının asemptomatik seyrettiğini kaydeden Fransız teknik direktör, iki futbolcunun kısa sürede takıma katılmasını beklediklerini belirtti.

Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Ferhat Çoğalan'ı da kadrosunda bulunduran Lille, Ligue 1'de corona virüsü salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı.

Ligue 1'de 2020-2021 sezonu ise 23 Ağustos'ta başlayacak.

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Lille'de corona virüsü şoku! 3 futbolcu...
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