Milan 5-1 Bologna | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, sahasında Bologna'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 5-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

HAKAN YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Saelemaekers'ın attığı golle Milan öne geçerken farkı ikiye çıkaran gol 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu'dan geldi. Son haftaların formda ismi bu karşılaşmada da golünü atmış oldu.

İkinci yarının hemen başında Bennacer 49'da skoru Hakan Çalhanoğlu'nun asisti ile yeniden 2'ye çıkardı. 57. dakikada bu kez Ibrahimovic'in asisti ve Rebic'in golüyle skoru 4-1'e geldi.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 90'ıncı dakikada Davide Calabria'dan geldi: 5-1.

Böylelikle Milan corona virüsü arası sonrasında 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik almış oldu. Son haftaların formda ismi Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Boneventura'ya bırakırken bu sezon çıktığı 31 maç 7 gol 6 asiste ulaştı.

Bu sonucun ardından Milan 56 puana yükselirken Bologna ise 43 puanda kaldı.