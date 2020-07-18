Yabancı sayısı daha da düşmeli

SORU: 1
Süper Lig'de toplamda 9 takım, yabancı kuralının iptal edilmesi için Tahkim'e başvurdu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
AHMET ÇAKAR:
TFF'nin yeni yabancı kuralını destekliyorum. Yok öyle bir şey, sahaya ilk 11 çıkacak, hiçbiri İstiklal Marşı okumayı bilmeyecek. Biz bir İngiltere, bir İspanya değiliz. İlk 11'de 11 yabancı olma hakkı sorumsuzluk, Türk futboluna ihanet ve kolaycılıktır.
Hatta daha da azalması lazım. Ama bu yetmez, TFF gerek maddi imkân sağlayarak gerekse de denetim mekanizmasını çok iyi işleterek altyapı yatırımlarını teşvik etmeli ve futbolcu gelişimine yardımcı olmalıdır.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Yabancı kuralının sınırsız olmasına ilk karar verildiğinde de karşı görüş paylaştım. Bunun iki nedeni vardı; birincisi bizim futbolcularımızın az görev almaları. Bu Milli Takım'a zarar veren bir durumdu bana göre. İkincisi de kulüplerimiz yabancının sınırsız olmasını, 'Avrupa kupalarında sınırsız yabancı olan ülkelerle baş edemiyoruz'
diye istiyordu. Ama onların oyuncularının kalitesi ile bize gelen oyuncuların kalitesi arasında o kadar büyük fark var ki bizdeki sınırsız yabancı, Avrupa kupalarında takımlarımıza olumlu yansımadı.
Ama bu kural değişikliği bir sene sonra geçerli olmalıydı. Çünkü kulüplerimiz ona göre kendilerini hazırlamış olurlardı.
SORU: 2
Süper Lig'de yarın 7 önemli maç var. Şampiyon belli olur mu? Alt tarafta da kritik karşılaşmalar oynanacak. Küme düşme bölgesinde neler olur?
BİTER DEMEK ZOR
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Başakşehir kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ama Kayserispor'un da son şansı... Favori Başakşehir ama bu maçın da kolay olacağını söylemek mümkün değil.
Hele ki geçen hafta hem Başakşehir hem de Trabzonspor'un yenilgilerini göz önünde tutarsak, bu 90 dakikanın her sonuca açık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir de madalyonun öbür yüzü var. Trabzonspor'un da Konya karşısında işi zor.
Düşme hattı ise çok karışık. Sondan 3. takımın şekillenmesi son haftaya kalacaktır. Haftanın en kritik maçı Ç.Rize- Yeni Malatya olacak.
AHMET ÇAKAR:
Başakşehir'in bu dakikadan sonra şampiyonluğu kaybetmesi Türk futbolunda yüzyılın sürprizi olur. Ama Trabzonspor çuvaldızı kendine batırmalı. Çok basit puanlar verdi. Ankaragücü gibi ligden düşmesi en yüksek ihtimal olan takıma evlerinde 1-0'dan puan verdiler. Çok eksikli Antalya'ya yine evlerinde 2-1 öndeyken puan verdiler. Yine Denizli'de öne geçtiler, üstelik Başakşehir'in Konya'ya yenildiği maçta yine puan verdiler, maçı kaybettiler. Başakşehir ise alması gereken maçları aldı, Konya dışında da sürpriz yaşamadı. Bundan sonra da şampiyonluğu kolay kolay bırakmazlar. Ligin dibi ise tam bir cehennem, 5-6 takımın düşme riski var. Konya, belki de zoru başaracak.
Başakşehir'i yenmeselerdi düşerlerdi. Şimdi şansları arttı. Kayseri, iyi bir çıkış yaptı ama son maçı kazanması lazımdı. Denizli, Trabzon'u yenmeseydi düşme ihtimali yüksekti. A.Gücü teslim olmuyor. Bence düşecek en az bir-iki takım son haftaya kadar belli olmayacak.
SORU: 3
Galatasaray'da Başkan Cengiz'in rahatsızlığı söz konusu iken seçim için kulis yapanlar ve kongreye gidilmesi gerektiğini söyleyenler var. Ne diyorsunuz?
AKBABALAR KULİSTE
AHMET ÇAKAR:
Mustafa Cengiz maalesef ağır hasta. Allah şifa versin, inşallah toparlar ve sağlığına kavuşur. Ama toparlasa da sağlığı, başkanlığı yürütmesine el verir mi bilemiyorum. Dolayısıyla doğal olarak Galatasaray'da başkanlık kulisleri başladı. Maalesef bazı Galatasaray genel kurul lobileri akbaba gibiler.
İşler iyi giderken başkanların altını oyanlar, şimdi mi oymayacaklar! Başkan hasta, takım kötü bir sezon geçirdi, Avrupa'ya gitme ihtimalleri güç, dolasıyla Galatasaray genel kurulunda uyuyan bazı hücreler uyandı.
El altından, ufak ufak çalışıyorlar ve muhtemelen kulübü seçime götürecekler.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Çok hassas bir konu. Sayın Başkan Mustafa Cengiz önemli bir rahatsızlık geçirdi. Bence bu konudaki tercih Başkan'ın olmalı.
Çünkü Cengiz G.Saray'a büyük katkılar verdi. Mali tabloyu düzeltti, takım iki sene üst üste şampiyon oldu.
Başarılı bir başkan. Görevde kalıp kalmama kararını da sağlık durumuna göre kendisi vermeli.