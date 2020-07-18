Yabancı sayısı daha da düşmeli

TFF'nin yeni yabancı kuralını destekliyorum. Yok öyle bir şey, sahaya ilk 11 çıkacak, hiçbiri İstiklal Marşı okumayı bilmeyecek. Biz bir İngiltere, bir İspanya değiliz.Hatta daha da azalması lazım. Ama bu yetmez, TFF gerek maddi imkân sağlayarak gerekse de denetim mekanizmasını çok iyi işleterek altyapı yatırımlarını teşvik etmeli ve futbolcu gelişimine yardımcı olmalıdır.Yabancı kuralının sınırsız olmasına ilk karar verildiğinde de karşı görüş paylaştım. Bunun iki nedeni vardı; birincisi bizim futbolcularımızın az görev almaları. Bu Milli Takım'a zarar veren bir durumdu bana göre. İkincisi de kulüplerimiz yabancının sınırsız olmasını,diye istiyordu.Ama bu kural değişikliği bir sene sonra geçerli olmalıydı. Çünkü kulüplerimiz ona göre kendilerini hazırlamış olurlardı.Başakşehir kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ama Kayserispor'un da son şansı...Hele ki geçen hafta hem Başakşehir hem de Trabzonspor'un yenilgilerini göz önünde tutarsak, bu 90 dakikanın her sonuca açık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir de madalyonun öbür yüzü var.Düşme hattı ise çok karışık. Sondan 3. takımın şekillenmesi son haftaya kalacaktır. Haftanın en kritik maçı Ç.Rize- Yeni Malatya olacak.Başakşehir'in bu dakikadan sonra şampiyonluğu kaybetmesi Türk futbolunda yüzyılın sürprizi olur. Ama Trabzonspor çuvaldızı kendine batırmalı. Çok basit puanlar verdi. Ankaragücü gibi ligden düşmesi en yüksek ihtimal olan takıma evlerinde 1-0'dan puan verdiler. Çok eksikli Antalya'ya yine evlerinde 2-1 öndeyken puan verdiler. Yine Denizli'de öne geçtiler, üstelik Başakşehir'in Konya'ya yenildiği maçta yine puan verdiler, maçı kaybettiler. Başakşehir ise alması gereken maçları aldı, Konya dışında da sürpriz yaşamadı. Bundan sonra da şampiyonluğu kolay kolay bırakmazlar. Ligin dibi ise tam bir cehennem, 5-6 takımın düşme riski var.Başakşehir'i yenmeselerdi düşerlerdi. Şimdi şansları arttı. Kayseri, iyi bir çıkış yaptı ama son maçı kazanması lazımdı. Denizli, Trabzon'u yenmeseydi düşme ihtimali yüksekti. A.Gücü teslim olmuyor. Bence düşecek en az bir-iki takım son haftaya kadar belli olmayacak.Mustafa Cengiz maalesef ağır hasta. Allah şifa versin, inşallah toparlar ve sağlığına kavuşur. Ama toparlasa da sağlığı, başkanlığı yürütmesine el verir mi bilemiyorum. Dolayısıyla doğal olarak Galatasaray'da başkanlık kulisleri başladı.İşler iyi giderken başkanların altını oyanlar, şimdi mi oymayacaklar!El altından, ufak ufak çalışıyorlar ve muhtemelen kulübü seçime götürecekler.Çok hassas bir konu. Sayın Başkan Mustafa Cengiz önemli bir rahatsızlık geçirdi.Çünkü Cengiz G.Saray'a büyük katkılar verdi.Başarılı bir başkan.