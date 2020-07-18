Yelek gerginliği kriz çıkardı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasında yaşanan gerginliğin, yelek tartışması yüzünden alevlendiği ortaya çıktı. Perşembe günü yapılan idmanda teknik sorumlu Tahir Karapınar, son maçlardaki formsuz görüntüsü ile dikkat çeken Nabil Dirar'a as takım yeleği yerine yedek takım yeleği verdi. Faslı futbolcu yedek takıma alınmasına tepki gösterirken, devreye kaptan Emre girdi.



KARAPINAR, DİRAR'I İDMANDAN ÇIKARDI

Emre ilk önce Dirar'a hocasının kararına saygı göstermesi gerektiğini sert bir dille anlattı. Ardından Tahir Karapınar, Dirar'a "Yedek takımda oynamak istemiyorsan antrenmanın kalanını salonda tamamlayabilirsin" diyerek tesislerin yolunu gösterdi. Dirar "Öyleyse kendime gelmem için 2-3 gün izin yapayım" diye söylenerek içeri yürürken Emre ile arasında ikinci atışma başladı.



TANSİYON ARTTI, TAKIM ARKADAŞLARI AYIRDI

Dirar'a yaptığının profesyonellikle bağdaşmadığını anlatan Emre ile Faslı yıldız arasında tansiyon bu kez daha da yükseldi. Karşılıklı sert ifadeler kullanılırken, diğer futbolcuların araya girmesi sonrası fiziksel kontak yaşanmadı. İki futbolcunun idman sonrası konuşmadan tesislerden ayrıldığı bildirildi.



İDMANA KATILDI

Fenerbahçe yönetiminin Dirar'a disiplin cezası uygulamayacağı öğrenilirken, Faslı futbolcu dün akşam yapılan idmanda takımla çalıştı.



GOLLERİN VE GOLCÜLERİN DERBİSİ!

Süper Lig'in son derbisinde goller ve golcüler konuşacak! İki takım arasında oynanan ligdeki son 6 derbide Beşiktaş 10, Fenerbahçe ise 11 kez fileleri havalandırdı. Gözler bu kez gol krallığı sıralamasında 15 golle yer bulan Vedat Muriqi ile 13 gollü Burak Yılmaz'ın üstünde…



BEŞİKTAŞ'A 4 MAÇTIR KAYBETMEDİ

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynadığı son 4 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, ligde 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildiği rakibiyle daha sonra 1'i Türkiye Kupası 3'ü lig olmak üzere 4 kez karşılaştı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3 beraberlik alırken, bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı rakibini mağlup etmeyi başardı.