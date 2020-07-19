16 yıllık hasretin karşılığı 2 milyar 285 milyon TL

İngiltere'nin köklü kulübü Leeds United, 16 yıldır uzak olduğu Premier Lig'e yükselmeyi Championship'in bitimine 2 hafta kala garantiledi. Marcelo Bielsa'nın takımı, Beşiktaş'ın eski thocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı ikinci sıradaki West Bromwich'in Huddersfield'e 2-1 kaybetmesinin ardından şampiyonluğunu ilan etti. Leeds bu başarısıyla Premier Lig'e ayak bastı parası olarak 190 milyon Pound, yayın gelirinden ise minimum 75 milyon Pound'u kasasına koyacak.
Toplam geliri en az 265 milyon Pound'u (yaklaşık 2 milyar 285 milyon 810 bin TL) bulması bekleniyor.