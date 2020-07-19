16 yıllık hasretin karşılığı 2 milyar 285 milyon TL

İngiltere'nin köklü kulübü Leeds United, 16 yıldır uzak olduğu Premier Lig'e yükselmeyi Championship'in bitimine 2 hafta kala garantiledi. Marcelo Bielsa'nın takımı, Beşiktaş'ın eski thocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı ikinci sıradaki West Bromwich'in Huddersfield'e 2-1 kaybetmesinin ardından şampiyonluğunu ilan etti. Leeds bu başarısıylaToplam geliri en az 265 milyon Pound'u (yaklaşık 2 milyar 285 milyon 810 bin TL) bulması bekleniyor.